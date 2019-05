Vaticano e Salvini, la “scomunica” è già acqua passata: Parolin apre al dialogo

La politica, intesa come pragmatismo e capacità di adattamento alle mutare delle situazioni, l’hanno inventata, in fondo, proprio in Vaticano. Era quindi da attendersi, prima del voto, che un eventuale successo di Salvini non avrebbe lasciato le gerarchie ecclesiastiche indifferenti e che, dopo la “scomunica”, sarebbe arrivata la distensione. Così puntualmenteè avvenuto, a tre giorni dalla consultazione. A rompere il ghiaccio è il segretario du Stato, Pietro Parolin.”Si deve dialogare anche con Salvini”, dice l’alto prelato. “Il Papa – osserva ai margini di un evento a Palazzo della Cancelleria – continua a dirlo: dialogo, dialogo, dialogo. E perché non Salvini? Anzi, dialogo si fa soprattutto con quelli che non la pensano come noi e con i quali abbiamo qualche difficoltà e qualche problema”.

La Chiesa non esaspera mai i conflitti politici

Tuttavia, rimarca ancora Parolin, “Credo che a usare i simboli religiosi per manifestazioni di parte come sono i partiti c’è il rischio di abusare di questi simboli. Da parte nostra – dice perentorio – non possiamo rimanere indifferenti di fronte a questa realtà”. È logico che Parolin debba ribadire la critica espressa dopo il comizio di Milano. Ma un nuovo capitolo, nei rapporti tra Vaticani e politica italiana, si sta forse per aprire. La Chiesa tende a non esasperare mai il confitto con una forza politica che si appresta a inaugurare una fase di egemonia. Non lo fa in nessun paese. tantomeno in Italia.