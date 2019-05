Turista rischia di soffocare, salvata da un agente che esegue la manovra di Heimlich

Una turista americana di origini cinesi ha rischiato di morire in piazza San Pietro per il boccone di un panino andato di traverso. Si è salvata grazie all’intervento degli agenti e in particolare di un operatore – che fa parte dei servizi di scorta di Papa Francesco – che ha subito effettuato la manovra di Heimlich. La donna, già cianotica, ha espulso il boccone e pian piano ha ripreso a respirare.

”Un plauso al collega dell’Ispettorato di pubblica sicurezza Vaticano, diretto dal dottor Luigi Carnevale, che ha salvato la vita a una turista americana”. Lo ha detto il segretario generale del Movimento sindacale autonomo di Polizia Fabio Conestà, che aggiunge: ”La manovra di Heimlich applicata dal collega, in forza al Reparto operativo speciale della Polizia Stradale e distaccato al Vaticano, dimostra ancora una volta la professionalità e la tempestività dei nostri uomini”.