Tragedia a Roma, bimba di 2 anni muore soffocata da una caramella. I genitori doneranno gli organi

***Flash***Purtroppo non c’è stato nulla da fare: e una bambina, due anni appena, è morta soffocata da una caramella. L’allarme a Roma è scattato sabato pomeriggio, mentre la piccola era in compagnia della nonna. Poi l’incidente rivelatosi letale per una caramella…

Choc a Roma, bambina di due anni muore soffocata da una caramella

I soccorsi sono intervenuti ma la piccola era già in condizioni gravissime: a quanto si apprende dal sito dell’Ansa, trasportata dal 118 in codice rosso al policlinico Umberto I, la bimba soffocata da una caramella «sarebbe arrivata in ospedale in arresto cardiaco. Ricoverata in terapia intensiva pediatrica, i medici hanno cercato in tutti i modi di salvarla, ma ieri purtroppo è deceduta» al termine di tre giorni di agonia. I genitori, si apprende, hanno deciso di donare gli organi della loro piccola. Dolore in corsia e sgomento nel quartiere dove, si apprende dal sito del Messaggero, in «molti conoscono il papà che ha da anni un’attività commerciale».