The Who, Roger Daltrey ai fan: «Finitela con le canne, sono allergico a quella m…» (video)

Una lezione contro la droga. Non tutte le rockstar amano le canne, e tra questi c’è il cantante degli Who, Roger Daltrey: il frontman durante un concerto della sua band, che si teneva al Madison Square Garden di New York, ha rimproverato aspramente i fan perché stavano fumando marijuana. «A tutti quelli che si stanno fumando canne qui sotto il palco: io sono molto allergico – ha spiegato Daltrey – Non sto scherzando, chiunque tu sia. Stai mandando a puttane la serata. Sono allergico a quella merda e la mia voce fa così (e fa il verso). Quindi vaffanculo».