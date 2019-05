Terrore in Francia: uomo armato si barrica in un negozio con cinque ostaggi

Cinque persone sono tenute in ostaggio all’interno di una rivendita di giornali e tabacchi nel quartiere Blagnac di Tolosa, nel sud ovest della Francia. La zona, riportano i media francesi, è stata isolata dalle forze dell’ordine. L’uomo avrebbe anche sparato agli agenti e chiesto di parlare con un negoziatore. Secondo fonti della sicurezza citate da Le Figaro, al momento la pista terroristica non è quella privilegiata. Le unità di elite della polizia francese sono giunte sul posto ed hanno delimitato la zona delle operazioni. L’aggressore avrebbe chiesto l’intervento di un negoziatore e minaccerebbe di uccidere uno dei cinque ostaggi, se il perimetro di sicurezza non sarà rimosso.