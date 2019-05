Simulazione europee: Lega e Fratelli d’Italia avrebbero la maggioranza sia alla Camera sia al Senato

Se il voto per le europee fosse stato un voto per le poltiche, Lega e Fratelli d’Italia, da soli, avrebbero la maggioranza sia alla Camera sia al Senato. È quanto emerge da una elaborazione di Quorum/YouTrend per Cattaneo Zanetto. Ne parlal’Huffington Post. «L’indicazione è netta». Il Rosatellum prevede l’elezione dei deputati e senatori attraverso collegi uninominali e plurinominali. Proiettando i dati di domenica, a seconda delle varie città e aree geografiche, all’interno dei collegi del Rosatellum, il dato che emerge nella simulazione di è che il fronte sovranista FdI-Lega potrebbe godere di una maggioranza in entrambi i rami del Parlamento. Se si aggungesse anche Forza Italia, il centrodestra avrebbe a disposizione alla Camera 402 seggi su 618 (non si tiene conto degli eletti all’estero). E al Senato 206 seggi su 309.