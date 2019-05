Siena, bus di stranieri si ribalta nella scarpata: morta la guida turistica, almeno 30 i feriti (Video)

Ancora una tragedia della strada: un bus di turisti stranieri si ribalta in strada: e sull’asfalto resta il corpo senza vita di un uomo, mentre altre 30 persone che viaggiavano sul quel mezzo sono rimaste ferite…

Siena, bus di turisti stranieri si ribalta in strada: il bilancio è di 1 morto e 30 feriti

È successo a Siena, dove un autobus di turisti stranieri, per cause al momento in corso di accertamento, è uscito di strada ribaltandosi sulla scarpata sul raccordo autostradale Siena-Firenze, tra Badesse e Siena, in direzione sud. A quanto si apprende dai soccorsi immediatamente recatisi sul posto dell’incidente, risulta una persona morta e 7 che sarebbero rimaste ferite. Sul luogo del ribaltamento del mezzo sono intervenute le forze dell’ordine, i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e il personale Anas. Il raccordo autostradale Siena-Firenze, informa Anas dando conto delle deviazioni del traffico disposte dopo l’accaduto, è provvisoriamente chiuso in direzione Siena, con uscita obbligatoria allo svincolo di Monteriggioni, a causa dell’incidente. Nell’incidente è stata coinvolta una comitiva di turisti di vari paesi dell’Est Europa che si trovano in Italia per un tour tra le città d’arte.

La vittima sarebbe la guida turistica del gruppo di russi in viaggio sul bus

È una donna di 40 anni e, molto probabilmente, la guida del gruppo dei turisti dell’Est Europa, in gran parte russi, il corpo senza vita ritrovato all’atto del sollevamento, con una autogru da parte dei vigili del fuoco, dell’autobus che si è ribaltato sul raccordo autostradale Siena-Firenze, tra Badesse e Siena, in direzione sud. La comitiva, circa 60 persone, si stava spostando su un pullman a due piani da Montecatini Terme per andare a visitare Siena. Dopo il ribaltamento, il mezzo è uscito di strada finendo nella scarpata, tra gli alberi. Sale intanto il bilancio dei feriti, alcuni estratti dalle lamiere dagli stessi vigili del fuoco. Secondo quanto appreso, dovrebbero essere una trentina, di cui 4 in codice rosso che sono stati trasportati all’ospedale Le Scotte di Siena, un’altra dozzina tra codici verdi e gialli. Altri turisti avrebbero subito solo lievi escoriazioni. Ancora incerta la dinamica. Intanto, dal luoso dell’incidente fanno sapere che permane la chiusura del raccordo autostradale Siena-Firenze in direzione Siena, con uscita obbligatoria allo svincolo di Monteriggioni e rientro a Badesse. Al momento, infatti, secondo quanto reso noto dall’Anas, si segnalano code per circa 6 km tra Colle Val d’Elsa Sud e Monteriggioni per chi viaggia in direzione Siena.