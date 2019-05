Sgarbi ai vescovi: «Lo scandalo non è Salvini che bacia il crocifisso, ma siete voi»

Il Rosario è diventato un argomento tirato in ballo da opinionisti e talk show, usato come una clava. Le immagini reiterate, viste e riviste, del comizio di Milano di Salvini sono trasmesse e commentate “ad libitum”, per drammatizzare il gesto e farne un uso politico. Non poteva pertanto esimersi dal commentare il bacio del Rosario Vittorio Sgarbi.

Sgarbi: «Sono i vescovi a fare scandalo»

Un giudizio equilibrato quello del critico d’arte, super partes, visto che non ha mai apprezzato più di tanto Matteo Salvini e le sue politiche. Non è un “adepto” ma uno che motiva i suoi giudizi senza sconti a nessuno. Così, su Twitter, il critico d’arte dice la sua sulla polemica che tanta isteria ha suscitato. «Non deve suscitare scandalo Salvini che bacia il crocifisso, ma i vescovi che non lo fanno perché troppo impegnati a fare politica». Un giudizio più che condivisibile. Gli interventi con ricadute politiche da parte dei vescovi sono stati diversi. I gesti rituali che richiamano a tradizioni e usi profondi, pochi.