Sedicenne violentata mentre tornava da scuola, a Bolzano si cercano due nigeriani

Si cercano due ventenni nigeriani per lo stupro della 16enne di Bolzano, violentata mentre tornava da scuola. La ragazzina era in bicicletta sulla passeggiata lungo il fiume Talvera e stava tornando da scuola quando due uomini l’hanno aggredita e spinta tra i cespugli. Dopo la violenza, è stata soccorsa in stato di choc da una passante che ha sentito i lamenti e chiamato l’ambulanza. Sul caso indaga la Squadra mobile della Questura di Bolzano, che sarebbe già sulle tracce dei due immigrati.

La strada che la ragazza percorreva è di solito frequentata, anche dai turisti, ma nonostante il fatto sia accaduto in pieno giorno – attorno alle due di pomeriggio – nessuno pare essersi accorto di nulla. Non solo: la zona è centrale e il luogo della violenza si trova non distante dalla questura. Gli uomini della squadra mobile coordinati dal dirigente Giuseppe Tricarico hanno individuato due sospetti e diffuso le foto segnaletiche: si tratta di due nigeriani di 22 e 27 anni senza fissa dimora che sono fuggiti subito dopo l’aggressione