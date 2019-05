«Salvini paraculo»: grottesca lite su Twitter tra sottosegretari agli esteri

Il caso Sea Watch fa litigare il governo anche su Twitter. Lo scontro (grottesco) questa volta è tra i sottosegretari agli Esteri di M5S e Lega, Manlio Di Stefano e Guglielmo Picchi. In un tweet il grillino nega che il Movimento 5 Stelle abbia avuto un ruolo nello sbarco dei migranti dalla nave della Ong e attacca il titolare del Viminale Matteo Salvini. “2 ipotesi: #Salvini non sa che se sequestra la nave #SeaWatch chi sta a bordo deve scendere per legge oppure fa il solito paraculo. La terza, che da ministro dell’Interno non sappia nulla di quanto accade alla nave è ancora più grave. Il #M5S non ha alcuna responsabilità”, scrive Di Stefano. A rispondergli è il collega leghista Picchi. “Due ipotesi: o @Mov5Stelle fa il solito paraculo o vuole aprire crisi di governo attaccando Salvini. Entrambi comportamenti intollerabili. Ma #26maggiovotoLega…”, è la replica del sottosegretario del Carroccio. Che in un successivo post rincara la dose: “Se collega Di Stefano è così insoddisfatto del governo e della Lega come dimostra sua intervista a La Verità può fare due cose: o dimettersi o dire a Di Maio di aprire crisi di governo. Pro Maduro, pro palestinesi, anti Israele, contro F35, contro Tav… un po’ troppo… no?”.