«Salvini fascista» e lui sfotte i contestatori citando il Che: «Hasta la victoria siempre»

“Hasta la victoria siempre”. Come Ernesto Che Guevara, nelle Marche, a Osimo, Matteo Salvini mette i panni del rivoluzionario di sinistra. Rispolverando quel motto, tradotto in tutto il mondo – e in italiano con ‘fino alla vittoria sempre’ – che tutti i ‘compagni’ dal ’68 in poi hanno fatto proprio. “Viva le Marche libere e indipendenti e ‘hasta la victoria siempre’, compagni”, dice il ministro dell’Interno, concludendo il suoi comizio in terra marchigiana, con tanto di pugno chiuso alzato. Stavolta, a dire il vero, il “Capitano” rispolvera il motto di Guevara, solo per sfottere quei contestatori, questi sì davvero di sinistra, che lo seguono ai comizi da nord a sud, non facendogli mancare fischi e il classico “fascista-fascista” o “razzista-razzista”.