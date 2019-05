Salone di Torino, anche Zerocalcare dà forfait: «Non mi va di incrociare i fascisti se vado a pisciare»

Anche il fumettista romano, Michele Rech, in arte Zerocalcare, ha annullato la sua partecipazione al Salone del libro di Torino per la presenza della casa editrice Altaforte, considetìrata sovranista e troppo vicina a CasaPound. A comunicarlo è un post della case editrice Bao Publishing: «Alla luce delle recenti polemiche legate alla presenza tra gli espositori di una Casa editrice neofascista, Zerocalcare (nella foto in alto ospite di Fazio Fazio) ha deciso di non partecipare al Salone. Non sarà pertanto presente al nostro stand, né agli eventi precedentemente annunciati». Una decisione confermata anche dall’autore che, sempre su facebook, scrive: «In effetti ho annullato tutti i miei impegni al Salone del libro di Torino, sono pure molto dispiaciuto ma mi è davvero impossibile pensare di rimanere 3 giorni seduto a pochi metri dai sodali di chi ha accoltellato i miei fratelli, incrociarli ogni volta che vado a pisciare facendo finta che sia tutto normale».

Le motivazioni, per quanto bizzarre, sono le stesse espresse prima da Christian Raimo poi da altri gruppi editoriali o singoli “combattenti comunisti” sul fronte letterario: «Non faccio jihad, non traccio linee di buoni o cattivi tra chi va e chi non va, sono questioni complesse che non si esauriscono in una scelta sotto i riflettori del salone del libro e su cui spero continueremo a misurarci perché la partita non si chiude così – scrive Zerocalcare – Sono contento anche che altri che andranno proveranno coi mezzi loro a non normalizzare quella presenza, spero che avremo modo di parlare anche di quello». Su facebook, la casa editrice, che da sempre pubblica i lavori del fumettista romano, si dice dispiaciuta per i lettori ma “comprendiamo e rispettiamo la sua decisione, così come speriamo che tutti rispettino quella di Bao Publishing di non rinunciare al proprio stand al Salone. Siamo un operatore editoriale le cui battaglie culturali si combattono facendo conoscere e apprezzare i libri che pubblica”.