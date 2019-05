Roma, tunisina trovata morta sotto Ponte Sisto. Aveva il volto tumefatto

Giallo a Ponte Sisto a Roma. Una donna è stata trovata a terra priva di vita e con il volto tumefatto. La vittima sarebbe una tunisina di 36 anni regolare in Italia a tempo indeterminato, morta da alcuni giorni secondo un primo esame fatto sul posto dal medico legale. A chiamare i poliziotti, impegnati nel caso, è stata una passante intorno alle 10.20. In particolare la segnalazione indicava la presenza del corpo di una persona riversa per terra che non respirava. Arrivati sul posto gli agenti delle volanti ed il personale sanitario del 118 hanno constatato la morte della donna. Sul corpo disteso a terra lato Campo de’ Fiori, sarebbero presenti diverse ecchimosi. La vittima era già nota alla giustizia per lesioni personali, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Sul posto sono arrivati anche la scientifica. Diverse le piste che stanno seguendo gli investigatori.