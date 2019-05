Roma, il consigliere municipale Christian Belluzzo passa dai Cinquestelle a FdI

La vita dei pentastellati a Roma diventa sempre più difficile. Dagli attacchi delle opposizioni alle perplessità di Di Maio passando per le stilettate di Salvini, la permanenza della Raggi crea solo tensione. Ma è soprattutto l’azione sul territorio di Fratelli d’Italia a produrre effetti. Presenza costante in ogni quartiere, in particolar modo in quelli periferici: il Campidoglio viene messo di fronte alle sue responsabilità, è evidente l’incapacità di amministrare la Capitale. Molti sono gli esponenti politici che “salutano” la Raggi e gli arrivi in FdI sono importanti. «Benvenuto. Un altro pezzo di Cinquestelle lascia ed è il segnale ennesimo del fallimento della Raggi. Christian Belluzzo è persona per bene, preparata e interessata solo a fare il bene del territorio, e lo ha dimostrato in questi anni. Oggi approda in un partito che grazie all’impegno personale di Giorgia Meloni è sempre più inclusivo». Così il deputato Paolo Trancassini, coordinatore regionale di FdI in una nota insieme a Fabio Sabbatani Schiuma, capogruppo di FdI nel Municipio V.