Rampelli difende la Boldrini: basta offese e volgarità. E lei ringrazia via social

Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e tra i fondatori di Fratelli d’Italia, a sorpresa ha difeso Laura Boldrini, uno dei personaggi più detestati a destra, ed è intervenuto in sua difesa su Fb commentando il torneo antitaliano, in cui si chiedeva di votare il politico che secondo gli utenti social risulterebbe meno interessato a difendere l’italianità. Fabio Rampelli ha così commentato il post in cui si chiedeva di votare tra la Boldrini e la pizza all’ananas: “Preferisco di gran lunga Laura Boldrini, un’avversaria coerente con le sue idee, onesta e battagliera, anche se risulta antipatica al nostro mondo. Ma nella metafora tra chi ha contenuti diversi dai nostri e una marmellata di ananas e pomodoro non ho dubbi. Prevalgono sempre impegno, buona fede e contenuti. E direi di eliminare i messaggi offensivi o volgari da questa pagina perché quando si ospitano gli avversari a casa propria si devono anche difendere dai cafoni”.

L’ex presidente della Camera ha ringraziato Rampelli sulla sua pagina Fb: “Stavolta sono d’accordo con Fabio Rampelli anche se le sue posizioni politiche sono lontane mille miglia dalle mie. Gli avversari si contrastano con le idee, non sono nemici da colpire con offese e volgarità”.