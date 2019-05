Nasce a Napoli il primo “Giorgia fan club” al suono di “Tu si ‘na cosa grande”

Nasce a Napoli, per iniziativa di Bianca Maria D’Angelo, già consigliera regionale e assessore regionale alle Politiche Sociali, il primo Giorgia Fan Club italiano, che sarà presentato in occasione della manifestazione nazionale di chiusura della campagna elettorale delle Europee di Fratelli d’Italia, che si terrà a Napoli domenica 19 maggio. «È un’iniziativa che sta riscuotendo tante adesioni grazie a Giorgia che è oggi uno dei leader più amati per la sua capacità ed onestà», afferma la D’Angelo che continua: «Stiamo preparando una divertente sorpresa alla Meloni che inaugurerà domenica il Giorgia Fan Club durante il corteo che si snoderà dal Museo Nazionale di Napoli (via Foria, angolo via Costantinopoli) fino a Piazza Matteotti dove si terrà comizio di FdI. Siamo già tante e dietro a un motociclo che abbiamo ribattezzato l’Apetta di Giorgia, perfettamente attrezzato con scritte e musica, ci saremo noi del club con magliette, striscioni e bandiere».

«Siamo convinti che è arrivato il momento, dopo ben 74 anni dalla nascita della Repubblica Italiana, di nominare premier una donna e speriamo che questa sia, per capacità e onestà, Giorgia Meloni», conclude Bianca Maria D’Angelo. Un’ultima precisazione: l’Apetta di Giorgia diffonderà le note di una canzone napoletana. Quale? Semplice : Tu si ‘na cosa grande».