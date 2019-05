Musica, Marlena è tornata a casa (e anche i Maneskin): le date del tour estivo

Marlena è tornata a casa. E adesso va a ballare. Il gruppo dei Måneskin punta sul nuovo tormentone che ha protagonista la sfuggente creatura femminile che ha scatenato parodie e gag. Dopo Marlena torna a casa, il brano, destinato a essere uno dei più ascolati dell’estate, si intitola L’altra dimensione ed è decisamente più allegro del precedente. Sul web la canzone è stata prontamente ribattezzata Marlena portami a ballare.

Dopo un anno ricco di successi, in cui hanno collezionato 66 date sold out e oltre 135.000 presenze, conquistando 12 dischi di platino e 4 dischi d’oro, i Måneskin stanno per tornare nella loro dimensione più naturale, quella del live. Quest’estate calcheranno infatti i palchi dei più importanti festival italiani. “Il ballo della vita tour”, partito il 10 novembre 2018, si chiuderà sabato 14 settembre 2019 al Carroponte, Sesto San Giovanni (Milano), l’ultima tappa annunciata oggi stesso.

Marlena torna a casa e negli stadi

Il concerto sarà l’occasione per festeggiare insieme ai fan la fine di questa tournee e da record con cui i ragazzi hanno coinvolto il pubblico italiano e internazionale. “Il ballo della vita tour” ha toccato i principali club italiani, totalizzando ben 7 live sold out al Fabrique di Milano, 6 concerti all’Atlantico di Roma (sold out) e altrettanti 6 all’Estragon di Bologna (sold out), e ha attraversato l’Europa facendo tappa a Barcellona, Madrid, Parigi (sold out), Zurigo, Berna (sold out), Amburgo (sold out), Stoccarda (sold out), Bruxelles, Londra (due date sold out), Monaco (sold out), Lugano (due date sold out). Il tour estivo ha già registrato il tutto esaurito al Roma Summer Fest il 23 giugno, e allo Sferisterio di Macerata, domenica 25 agosto.