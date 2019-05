Meluzzi contro Parenzo in tv sui migranti: “Io falsario? Lei tenga gli insulti per sé” (video)

A Quarta Repubblica acceso scontro tra Alessandro Meluzzi e David Parenzo sull’immigrazione. Meluzzi ha sostenuto che in Italia ci sono 5 milioni di poveri e che è impossibile gestire anche i disperati che arrivano sui barconi, quindi sono state fatte promesse a questi immigrati che poi il Paese non è in grado di mantenere. “Non riusciremo neanche a rimpatriarli”, ha detto Meluzzi, sostenendo che Salvini è l’unico ad avere fatto una politica di contenimento dell’invasione. David Parenzo gli ha dato del falsario, affermando che non c’è nessuna invasione.