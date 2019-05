Meloni: «Gli stupri? Ecco chi li commette. I numeri che i buonisti non vi faranno mai vedere» (video)

«Chi sono gli stupratori in Italia? Ecco i numeri che i paladini dell’accoglienza non vi faranno mai vedere… Fermiamo questa deriva: castrazione chimica per gli stupratori (di qualsiasi nazionalità) e rimpatrio per gli immigrati che commettono reati sul suolo italiano». A scrivere da Fb dal proprio profilo è Giorgia Meloni. La presidente di Fratelli d’Italia posta un video che è virale sul web. Si tratta delle percentuali reali che l’editorialista Mario Giordano ha mostrato ai telespettatori nel corso della striscia di attualità e approfondimento “Fuori dal coro” da lui condtto su Rete 4.

Numeri scomodi

Una striscia scomoda, come scomodo è chi tenta di dare dimensioni reali e non ideologiche o buoniste ai reati compiuti dagli immigrati per lo più irregolari. Il reato più odioso e inaccettabile è sicuramente la violenza, lo stupro. Gli stupratori sono in maggioranza stranieri: non si può dire, lo dicono a bassa voce i buonisti. Ma la realtà va chiamata con il suo nome e delineata con i suoi numeri. L’8,7 per cento degli stranieri che si trova nel nostro Paese commette il 45 % degli stupri. Significa che su un milioni di italiani gli stupratori sono 25; su un milione di stranieri gli stupratori sono 125, cinque volte superiori. Nient’altro da aggiungere.