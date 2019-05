Marcia per la vita, Fratelli d’Italia partecipa senza simboli di partito. Segui la diretta (video)

«Fratelli d’Italia, senza simboli di partito, con una propria delegazione di dirigenti partecipa alla IX edizione della Marcia per la vita, importante manifestazione che punta ad affermare e sensibilizzare tutti al rispetto e alla tutela dei valori della vita. Sfileremo dietro allo striscione “Dio, Patria e Famiglia” perché per FdI rappresentano valori da difendere ed esaltare e non certo di cui vergognarsi, come invece fa una sinistra sempre più al soldo del relativismo e schiava del mondialismo». Lo dichiarano i parlamentari di Fratelli d’Italia Isabella Rauti, Maria Teresa Bellucci e Federico Mollicone. «Come ribadito più volte da Giorgia Meloni, il diritto alla vita per noi rappresenta il primo dei diritti umani da tutelare, contro la cultura dello scarto e la deriva eutanasica in cui sta precipitando l’Occidente», concludono.

Nessuna bandiera di partito ma palloncini colorati e tanti slogan (“La vita è sacra dall’inizio alla fine: difendiamola”; “Basta genocidi silenziosi”; “Non uccidiamo il futuro”): in piazza della Repubblica, il popolo pro-life anche per la IX edizione sfila per ribadire “la sacralità della vita”. “Vite stroncate dall’egoismo”, dicono gli organizzatori dal palco snocciolando alcuni dati sugli aborti. Tra i presenti anche il senatore della Lega Simone Pillon.

«Credi che i bambini non nati abbiano diritto alla vita? Unisciti alle migliaia di persone che oggi sfilano per le strade di Roma – si legge nel post su Facebook tradotto in diverse lingue – per difendere la cultura della vita. Aiutaci a salvare i bambini non nati e firma la Dichiarazione Pro-Vita di EWTN. Accompagnaci in questa missione per fermare uno degli abusi verso i diritti umani più gravi che si siano visti nella storia recente».