Manifestazione M5S, Di Battista superstar: selfie, abbracci e gadget à gogo (video)

Alessandro Di Battista superstar in piazza Bocca della Verità a Roma, dove i suppertera grillini si soni riversati per la chiusura della campagna elettorale europea. L’ex parlamentare presta il suo volto all vendita dei gadget 5 Stelle autografando magliette, sciarpe e vessilli Gli attivisti con lui al ‘banchetto’ improvvisano una base d’asta ‘spinta’ dalla firma di uno dei volti più noti del Movimento: “Cinque euro per la borsa in cotone firmata da Dibba!”, annuncia una delle militanti addette alle vendite Poco dopo Di Battista, raggiunto dalla compagna Sahra e dal figlio Andrea, lascia il “banchetto” del merchandising per dirigersi nel retro palco.Dibba prepara così il suo “grande ritorno”.