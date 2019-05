Magalli perde il primo round: rinviato a giudizio per l’insulto alla Volpe. Le disse: «Sei una rompic…»

L’anticipazione è del sito di gossip Dagospia, secondo cui Giancarlo Magalli, conduttore de I fatti vostri, è stato rinviato a giudizio per diffamazione nei confronti di Adriana Volpe. Lo ha stabilito il Tribunale di Milano che ha così accolto la richiesta di Volpe che era ricorsa a un avvocato in seguito a un’intervista rilasciata dal collega al settimanale Chi nel novembre del 2017, in cui Magalli aveva usato maliziose parole nei confronti della presentatrice. I due conducevano un programma su Rai2 e in una circostanza la Volpe aveva sottolineato la non più giovaissima età del conduttore, che le aveva risposto per le rime: «Sei una rompicoglioni». La lite era poi proseguita sui social e sui giornali, dove Magalli aveva rincarato la dose: «Ci sono sicuramente giovani bravi che prenderanno prima o poi il mio posto ma non riesco ad annoverare tra questi anche Adriana che, guarda caso, lavora da vent’anni grazie alla stima di un’unica persona. Vent’anni, sì, perché anche lei non è proprio una bimba. E comunque non mi pare di avere offeso nessuno. Dov’è l’offesa? Nel dire che lavorare con lei non mi piace? Io la chiamo sincerità, ma chi non ci è abituato può non gradire, lo capisco». Intanto, però, il 15 luglio ci sarà la prima udienza con Magalli costretto a difendersi dall’accusa di diffamazione.