“Ma che c..o”: sbaglia volo e si ritrova a Bari. L’ira del passeggero è virale (video)

Sbaglia aereo con la “complicità” del personale di terra della Ryanair che lo fa passare al gate dell’imbarco per Bari, mentre il suo ticket di viaggio indicava Cagliari. E così, solo una volta in volo lo sfortunato (e distratto) passeggero si rende conto dell’errore madornale e comincia a dare in escandescenze, insultando la hostess e chiunque in quel momento incarni o semplicemente gli ricordi la compagnia irlandese su cui sta viaggiando in direzione di una meta sbagliata. L’ira del passeggero che insulta tutti ripreso dal telefonini di uno dei suoi compagni di viaggio è diventata virale sul web in poche ore.

Ha comprato un biglietto per Cagliari ma si ritrova incredibilmente a Bari: il timori di molti è diventato l’incubo reale di un passeggero sul volo Ryanair, accortosi dell’errore praticamente in fase di atterraggio. un momento che duira interminabili munti di insulti, improperi e parolacce contro l’intero equipaggio. «Sono cagliaritano, fatemi scendere da questo aereo, fatemi uscire da questo aereo porca p…a». Una scenata memorabile a cui hanno assistito sconcertati tutti gli altri sventurati a bordo . Tra un’imprecazione e un’accesa recriminazione, a un certo punto del video che immortala l’increscioso sonoro di quanto accaduto – e regolarmente postato poi su Twitter e Youtube – si sente la vittima dello sbaglio di destinazione chiedere furiosamente alle hostess di essere imbarcato per Cagliari a spese della compagnia. «Come avete potuto farmi passare all’imbarco con un biglietto dove c’è scritto Cagliari, ma siete pazzi?». Pazzi no, ma distratti sì…