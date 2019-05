Lo show antifà di Pif al Salone del Libro: «Sono un partigiano del terzo millennio»

Per il “partigiano del nuovo millennio”, come lui stesso si definisce, tappeti rossi e standing ovaton al Salone del Libro. A Torino, nel bel mezzo del furore censorio contro la casa editrice Altaforte (che ha editato il libro-intervista di Matteo Salvini) e la “pericolosissima” cultura non allineata, Pif non potrebbe trovarsi più a suo agio. E visto che si trova lancia anche lui la carica antifà. Il regista de La mafia uccide solo d’estate, per la presentazione della sua prima fatica letteraria, Che Dio perdona tutto (edizione Feltrinelli, neanche a dirlo) ripone nel cassetto la t-shirt partigiana esibita il giorno prima, «perché il pericolo è scampato», mette a lavare quella con la scritta “Torino Padania” e si presenta allo stand Robinson indossando una maglietta verde, dall’acre sapore antisalviniano con la scritta “Padania is not Italy”. « Chi va oltre viene infangato ma poi i risultati arrivano», esordisce gongolante per la risposta “democratica” del Lingotto.

Pif dal Lingotto suona la carica antifascista Lo show di Pif è tutto all’insegna dell’accoglienza “senza se e senza ma” e delle provocazioni contro Salvini, «il ministro che vuole difenderci dagli invasori con i selfie». Vestiti i panni del tuttologo e dello statista, Pif gioca la carta del mattatore e si esibisce in un comizio contro la pericolosa deriva causata dal governo gialloverde. Dall’Europa all’economia passando alla sicurezza, il libro da presentare è una ghiotta occasione per suonare la carica contro il vicepremier leghista e i grillini suoi “complici”. Arturo, il protagonista del libro con una passione smisurata per la ricotta e con una fede “light” da credente non praticante, può aspettare, meglio cavalcare l’onda del momento («Sarà la società sana a cacciare Alfatorte»). I migranti come i lebbrosi di San Francesco «I lebbrosi sono i migranti di oggi», dice Pif dai microfoni dell’Arena Robinson, piegando la religione (e persino San Francesco d’Assisi) all’attualità dell’emergenza immigrazione. «Ci sono politici che piangono perché non c’è il crocefisso a scuola, che è poi proprio il posto dove non dovrebbe esserci». Poi una lunga prolusione sugli uomini che sono “andati oltre ”a cominciare da papa Francesco, icona indiscussa del pensiero unico, con il quale ha avuto un faccia a faccia conclusosi con la richiesta del pontefice di pregare per lui. «Fortunatamente anche nella religione, così come nella società civile, ci sono stati uomini coraggiosi, uomini che sono andati avanti: parlo di San Francesco, Giovanni Falcone o Papa Francesco». Retorica antimafia e bordate politiche. Per la Lega, per i grillini e per la sinistra, «che considera gli immigrati quelli che ti vendono le calze al semaforo. Prima c’erano le sezioni del Pci, Pds, oggi c’è CasaPound…». Quella sinistra che vive nel centro storico di Roma «va da Dio». ma se esce dallo Ztl è «un disastro».

L’ossessione per Salvini