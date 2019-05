Lecce, assalto al gazebo della Lega. Ferita al volto una ragazza di 17 anni

I candidati alla poltrona di sindaco hanno condannato il gesto. Saverio Congedo, candidato di Fratelli d’Italia sostenuto dalla Lega, ha manifestato la sua piena solidarietà: «È ferma la mia condanna nei confronti di degenerazioni infami e violente come questa, in cui è addirittura rimasta ferita una minorenne, costretta a ricorre alle cure in ospedale. Non è oltretutto la prima volta che esponenti dell’antagonismo leccese si rendono protagonisti di azioni inaccettabili come questa. Credo che il livello di guardia sia ormai stato raggiunto, se non superato. Sono certo che le nostre forze dell’ordine e la magistratura sapranno assicurare alla giustizia, in tempi rapidi, i teppisti responsabili di questa aggressione».

Il Coordinamento provinciale e cittadino di Lecce di Fratelli d’Italia ha espresso piena solidarietà “agli amici della Lega vittime dell’agguato e si augura che in tempi rapidissimi possano essere identificati e puniti coloro che hanno dato vita a tale gesto di violenza, messo in atto in totale disprezzo dei valori della democrazia e della libertà di pensiero”.