Le Nove Scodelle – Milano

Le Nove Scodelle

Viale Monza, 4 – 20127 Milano

Tel. 331/8001116

Sito Internet:

Tipologia: ristorante cinese

Prezzi: scodelle 6/16€

Giorno di chiusura: Lunedì

OFFERTA

Aperto da poco meno di un anno dagli stessi proprietari della Ravioleria di Via Paolo Sarpi, questo nuovo ristorante cinese propone un menù molto particolare basato solo su nove piatti, nello specifico delle scodelle. Le pietanze variano frequentemente in base alla stagionalità dei prodotti e i fornitori sono gli stessi della casa madre, come ad esempio l’eccellente carne della macelleria di Walter Sirtori. Le porzioni sono molto abbondanti e se si è in più persone il consiglio è quello di affidarsi a un percorso degustazione che però non viene menzionato nel menù. Dopo delle sfiziose verdure fermentate offerte come benvenuto, tra le scodelle disponibili abbiamo scelto gli ottimi spaghetti freschi tirati a mano conditi con salsa di sesamo e pepe di Sichuan, dalla piacevole consistenza e cotti al dente; gustosi pure i ravioli ripieni di carne conditi con una salsa dolce-piccante. A seguire dei discreti fagiolini rosolati nella wok con ragù di maiale (troppo salato), zenzero e peperoncino. Una birra artigianale e un vino bianco e uno rosso compongono la stringata lista delle bevande, mentre come dessert c’è solo del gelato.

AMBIENTE

Il locale è arredato in modo essenziale, con dei tavoli di legno quadrati e delle piccole panche su cui accomodarsi; simpatica l’idea delle sacche elastiche sotto al tavolo dove disporre piccole borse e giacche. Sulle tovagliette di carta ci sono le bacchette di ordinanza (ma volendo si possono richiedere le forchette) e i bicchieri giusti per il vino.

SERVIZIO

Cortese ma ancora in fase di rodaggio.

Recensione a cura di: Il Saporaio – La Pecora Nera Editore –