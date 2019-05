La sfacciataggine di Casaleggio: «Sulla moralità i partiti prendano esempio da noi» (video)

«Sulla questione morale gli altri partiti prendano esempio da noi». Durante il convegno E-commerce in Italia 2019, presentato alla Luiss e organizzato dalla Casaleggio Associati, Davide Casaleggio dà lezione di etica e moralità alla Lega sul caso Siri. Casaleggio jr ha la memoria corta e dimentica tutti quegli amministratori 5S finiti a vario titolo sott’indagine. «Bisogna segnare la differenza e saper dare l’esempio – dice Casaleggio – anche ad altri partiti, che spero possano prendere esempio dai metodi e dagli strumenti che abbiamo messo in piedi». E ancora: «La questione morale è un nostro meccanismo messo in piedi partendo dalla base. Questo weekend, grazie alla legge spazza corrotti, verranno pubblicati i certificati penali dei candidati del Movimento 5 stelle nei comuni. Ho la certezza che le nostre 4500 persone saranno tutte incensurate. Vedremo cosa faranno gli altri partiti, ma questo deve essere un punto di partenza».