La deputata M5S fa impazzire Montecitorio e il web: «Con quella scollatura…» (video)

È bastato poco alla deputata M5S Valentina Corneli, classe 1986, per farsi notare durante un dibattito nell’aula di Montecitorio. La deputata abruzzese, alla sua prima legislatura, ha infiammato l’aula e i social per il suo audace décolleté. La pentastellata si è cimentata in un intervento molto appassionato ma per niente convincente sulla riforma relativa alla riduzione del numero dei parlamentari. I deputati, dunque, si sono lasciati attrarre dal suo décolleté provocante e generoso. La Corneli, con il suo vestitino audace, commenta affaritaliani.it, ha ricordato la collega M5S Desirée Manca, la neoeletta consigliera sarda che è stata molto criticata per l’abito indossato nel corso della prima seduta del nuovo Consiglio regionale sardo. Tantissimi i commenti sui social: «Con quella scollatura hai sempre ragione!», ha scritto un utente mentre un altro l’ha criticata per il suo «discorso da scuola elementare».