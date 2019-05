La Chiesa scomunica Salvini per il rosario, ma tace su croci coperte, blasfemità e resa all’islam

Sarà stato pure inelegante e un po’ forzato il gesto di Salvini di esibire il rosario e di invocare Dio alla fine del suo comizio a Piazza del Duomo, ma il leader della Lega non ha offeso nessuno, tantomeno la Chiesa. Non si capisce quindi il perché delle scomuniche piovute sul capo del ministro dell’Interno all’indomani della manifestazione leghista a Milano, E si tratta di pronunce di alti esponenti ecclesiatici, a partire dal segretario di Stato vaticano, Pietro Parolin (il numero due della Chiesa cattolica) e dal direttore della rivista dei gesuiti La Civiltà Cattolica, Antonio Spadaro (secondo alcuni sarebbe lo “spin doctor” di Bergoglio). O meglio, gli attacchi delle gerarchie ecclesiastiche a Salvini si capiscono benissimo se si considera la “deriva progressista” che l’attuale Pontefice sta imprimendo al cattolicesimo e la conseguente avversione che Bergoglio stesso e gli alti prelati nutrono per la figura di Salvini e per tutto ciò che sa di sovranismo. Un’avversione peraltro esplica. E non si tratta di una bella cosa in campagna elettorale. Certo, non sono neanche stati belli i fischi partiti dalla piazza leghista all’indirizzo di Papa Francesco, ma si tratta di una reazione ai recenti interventi a gamba tesa venuti dal Vaticano.

Il silenzio sulle offese pubbliche al cattolicesimo

Quello che però stupisce maggiormente è il contemporaneo silenzio che viene dalla Chiesa di Bergoglio sulle pubbliche, quotidiane offese ai valori cristiani che arrivano dal laicismo più arrabbiato e dal “politicamente corretto” più scomposto. La vicenda delle croci coperte in un cimitero per non offendere le altre fedi non è che l’ultimo di una lunga serie di attacchi e alla religione cattolica. Parliamo del presepe abolito ad ogni Natale in diverse scuole pubbliche. Parliamo delle ricorrenti polemiche sul crocifisso nelle scuole. Parliamo dei numerosi spettacoli blasfemi che da anni approdano nei teatri e che nessuno osa criticare per non ledere la “libertà di espressione”. Parliamo della proliferazione di moschee e di centri islamici nelle nostre città. Parliamo della grottesca propaganda dei “matrimoni” gay che invade i mass media. Su questi e su tanti altri, simili episodi la Chiesa di Bergoglio è reticente a esprimersi. E, le rare volte che lo fa, lo fa proprio perché non potrebbe fare altrimenti. Invece, se un uomo politico esibisce un simbolo cristiano, i monsignori sono lesti a bacchettarlo e a dargli dell’abusivo.

Forse è accaduto qualcosa che non sappiamo. Forse c’è una profezia segreta. Forse ci sono cose che ci sfuggono, Ma, di qualsiasi cosa si tratti, gli uomini della Chiesa di Bergoglio farebbero bene a parlarcene quanto prima. Altrimenti le polemiche continueranno a fiorire.