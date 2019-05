La base grillina è in rivolta, Di Maio sulla graticola. Rispunta l’idea di un Di Battista “badante”

La rabbia esplode tra i grillini. I telefoni e le chat sono bollenti: da più parti arrivano richieste di dimissioni. E a finire sulla graticola è Luigi Di Maio, accusato del mega schiaffo elettorale di domenica. I risultati parlano chiaro: in un anno di governo i grillini hanno perso sei milioni di voti. Alle elezioni politiche del 2013, alla Camera dei deputati, avevano ottenuto il 25,55 per cento delle preferenze, pari a 8 milioni e seicentomila voti. Ma l’anno successivo, nel 2014, erana andati peggio del previsto e avevano raccolgoto “solo” il 21 per cento con un totale cinque milioni e ottocentomila preferenze. Poi alle politiche dello scorso anno hanno fatto il botto: 32,7 per cento, dieci milioni e settecentomila schede. Il M5S è diventato il primo partito. Ma il successo è durato poco. Domenica il redde rationem: si sono arenati al 17 per cento con quattro milioni e mezzo di preferenze. Ma dopo due giorni dalla Caporetto una strategia vera per uscire dal guado non c’è.

M5S, il vertice e la blindatura di Di Maio

Il Movimento è scosso dalle fondamenta e Luigi Di Maio prova a blindarsi coinvolgendo tutte le anime. «Che facciamo? Stacchiamo la spina al governo o no?». Questa, a quanto apprende l’Adnkronos da una fonte autorevole del M5S, la domanda posta da Luigi Di Maio ai presenti all’inizio del vertice convocato ieri pomeriggio al Mise per analizzare l’esito del voto europeo e disegnare la strategia per il futuro. Una domanda che avrebbe visto la stragrande maggioranza dello stato maggiore grillino compatto sull’idea di andare avanti con l’esperienza dell’esecutivo gialloverde. Un’indiscrezione, quella se staccare o meno la spina, commentata da Matteo Salvini a Porta a Porta: «Aspettiamo quattro anni…». Fonti M5S hanno poi puntualizzano che Di Maio non ha mai proposto di staccare la spina al governo e che la sua posizione è quella che che il governo andrà avanti per altri quattro anni.