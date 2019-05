Indecente spettacolo: la fontana dei Fiumi a Piazza Navona piena di rifiuti (video)

Spettacolo indecente quello offerto ieri dalla Fontana dei Fiumi di Lorenzo Bernini a Piazza Navona, invasa da spazzatura e rifiuti anche con la complicità del forte vento. Paolo Grassi ha pubblicato su Fb il video e anche parte della telefonata fatta allo 060606, il numero attraverso il quale i cittadini possono comunicare direttamente con l’amministrazione. Gli è stato prima risposto di chiamare il giorno dopo e poi, in seguito alle insistenze, ha potuto fare una segnalazione. In tutta la piazza non c’era un vigile che potesse prendere visione del problema. Questo è lo stato di incuria e degrado in cui versa la Capitale documentato sempre più spesso da cittadini esasperati.