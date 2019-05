Il “profeta” Fassino colpisce ancora: “Non credo che Salvini prenderà tutti questi voti” (video)

Meglio di Lercio.it, più divertente di Spinoza, c’è un politico italiano che suscita le ironie del popolo del web. Si chiama Piero Fassino, è stato leader dei Ds e sindaco di Torino, ma da qualche tempo è diventato il profeta delle previsioni sballate.

“Salvini? Bisogna vedere se gli elettori…”

In questi giorni è spuntata in Rete un’intervista di dieci mesi fa. «Trent’anni di Salvini? Nulla impedisce di sperare, però bisogna vedere se gli elettori gli daranno i voti», aveva detto l’improvvido esponente Pd a margine di un incontro sul futuro del Pd ospitato a Milano.

Tutte le profezie sballate di Fassino

A suo tempo, il profeta Fassino aveva detto la sua sul M5S. Voglio vedere Beppe Grillo a «fondare un partito, prendere i voti e andare al governo». Detto, fatto. È stato un trionfo per i grillini. In un’altra occasione, forse per rifarsi. Fassino sfidò Chiara Appendino, invitandola a correre come sindaco di Torino. Oggi la Appendino è sindaco e lui fa il pensionato. Non gli era andata tanto meglio nei pronostici calcistici. Alla vigilia dei Mondiali di Russia, aveva elogiato il bel gioco della nazionale di calcio tedesca. Colpita e affondata. La Germania è infatti stata clamorosamente eliminata nella fase a gironi. L’ultima profezia, contro Salvini. Il leader della Lega e i suoi sostenitori ringraziano. E sghignazzano.