“Il pene, la minchia, il fallo…”: sulla Rai il solito show volgare della Littizzetto con i soldi del canone (video)

Non c’è puntata di “Che tempo che fa” in cui la Luciana Littizzetto non si esibisca nel suo show trash fatto di doppi sensi, ammiccamenti porno, battute volgari che ruotano in genere intorno al simbolo sessuale maschile. Anche l’altra sera, al cospetto del complice Fabio Fazio, la comica si è lasciata andare per cinque minuti a uno show sul tema della password futura che dovrò essere collegata al pene, con tanto di battute su minchia, falli, Var e cose del genere per uno sketch sul possibile utilizzo della foto del proprio membro al posto di complicati codici e sequenze alfa-numeriche per accedere al computer o al web.

LUCIANINA E LA NUOVA PASSWORD "Al posto del pin il pen" 😂Luciana Littizzetto sulla nuova password. Pubblicato da Che tempo che fa su Domenica 5 maggio 2019