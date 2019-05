Il matrimonio di Pamela Prati finisce con le denunce. Svelato il cachet. E D’Urso se la ride

Questa la sua ricostruzione dei fatti, come si legge anche sul Messaggero: «Tempo fa un autore di una nota trasmissione televisiva mi ha chiamato dicendo Avvocato, come ci siamo detti ieri al telefono… io non l’avevo mai sentito prima – spiega – Ho chiamato la Perricciolo immediatamente: ero nera di rabbia perché quell’autore mi aveva proprio detto di aver parlato con la Michelazzo e poi con l’avvocato della Prati, che sono io, ma non ero lì con loro durante quella telefonata. Quindi, poiché erano tutte e tre insieme potrebbe essere stata la Perricciolo a parlare fingendosi me». Pamela Perricciolo avrebbe però smentito tutto. Secondo l’agente l’autore televisivo aveva parlato con un altro avvocato di Pamela Prati, di nome Ciabattini.

Ma un’altra notizia è venuta fuori e getta altre ombre. La Rai ha svelato quanto ha guadagnato Pamela Prati grazie all’ospitata a Domenica In. Un’interrogazione parlamentare ha permesso di chiarire il cachet della soubrette per raccontare quello che, secondo molti, è un finto matrimonio: «Per la partecipazione alla trasmissione in questione Pamela Prati ha percepito un compenso complessivo di poco più di 3mila euro, comprensivo di una quota a titolo di sfruttamento di immagini private fornite da lei stessa. Tale valore, con riferimento alla tipologia di prestazione effettuata, si colloca in una fascia di mercato medio/bassa».

Una notizia dopo l’altra, inbarazzi, polemiche e dolori. L’unica soddisfatta è Barbara D’Urso che se la ride: altro materiale da gettare in pasto ai telespettatori, altri ascolti che salgono.