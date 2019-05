Haftar in arrivo in Italia: prossimo incontro con Conte

Khalifa Haftar è atteso a Roma. Il generale della Cirenaica, a quanto apprende l’Adnkronos, potrebbe arrivare in Italia nei prossimi giorni per un incontro con il premier Giuseppe Conte, che aveva anticipato la settimana scorsa la possibilità di un contatto diretto con Haftar. Il generale, che domani è atteso a Parigi per un incontro con il presidente francese Emmanuel Macron, come riferito dalla stampa libica, avrebbe espresso l’intenzione di venire a Roma per discutere della situazione, a 40 giorni dall’avvio dell’offensiva lanciata contro Tripoli con l’obiettivo, secondo le sue intenzioni, di “ripulire da terroristi e milizie” la capitale.

Anche Serraj è in movimento in Europa

La visita di Haftar arriva la settimana dopo la missione a Roma del premier del governo di accordo nazionale, Fayez Serraj, che aveva fatto dell’Italia la prima tappa un mini-tour diplomatico in Europa per chiedere sostegno contro l'”aggressione” dell’Esercito nazionale libico. Ieri, in una dichiarazione diffusa dopo la riunione dei ministri degli Esteri a Bruxelles, l’Ue ha definito “l’attacco dell’Lna a Tripoli e la successiva escalation nella e intorno alla capitale una minaccia alla pace ed alla sicurezza internazionali ed alla stabilità della Libia”.