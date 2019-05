Giornata mondiale della diversità culturale: appuntamento a Spazio Europa

“Diversità culturale e biodiversità: strumenti e processi del Capitalismo Umanistico” è il tema del workshop che si terrà a Roma il 21 maggio, dalle 14.30 alle 17.30 in Via Quattro Novembre 149, presso Spazio Europa, gestito dall’Ufficio del Parlamento Europeo in Italia e dalla rappresentanza in Italia della Commissione Europea. L’evento arriva in concomitanza con la giornata mondiale promossa dall’Unesco per la valorizzazione della diversita’ culturale. “Con il nostro workshop – spiega l’ideatrice Olimpia Ponno – vogliamo mettere in luce con esempi concreti, pratici, presi dal vissuto quotidiano, il vantaggio competitivo ancora troppo sottostimato nel nostro Paese, della diversità culturale e della biodiversita’. Come ci ricorda Brunello Cucinelli, rappresentante e fautore del Capitalismo umanistico, non c’è profittabilità senza investire nella diversità”.

Appuntamento a Spazio Europa, martedì 21 maggio

Manager, imprenditori, professionisti, artisti, genitori, studenti, volontari si confronteranno in un work in progress con il panel su attivita’ svolte e su progetti realizzati, con particolare focus sui risultati raggiunti, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e privata, sfatare il falso mito che “Diversity” si riferisce principalmente a “Gender gap”, dimostrare che applicare la diversita’ nella sue varie sfumature e la biodiversità nella vita quotidiana porta benefici diretti e indiretti. Nel corso del workshop, moderato dal giornalista del Secolo d’Italia, Valter Delle Donne, si esibirà in una performance creativa sui linguaggi diversi l’artista e imprenditore Arvedo Arvedi, membro BNI. Tra i relatori, Marco Capretti, attore protagonista della trasmissione Rai Made in Sud, Susanna Campione, avvocato esperta in diritto di famiglia, don Francesco Indelicato, Direttore ufficio pastorale, tempo libero, sport Diocesi di Roma, e Carmelo Mandalari, Delegato Coni.