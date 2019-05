Giorgia Meloni coinvolta da Metroman canta “L’italiano” di Cutugno in metro: le immagini virali sul web (Video)

Il performer torinese Metroman , in trasferta a Roma, trascina simpaticamente la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, in una rivisitazione de L’italiano di Toto Cutugno; e lei, invitata a cantare insieme all’artista di strada durante la tratta sulla Metro B capitolina, mostra di stare al gioco (non senza qualche preoccupazione e un timido imbarazzo)…

I passeggeri a bordo assistono divertiti al siparietto che, unendo l’utile al dilettevole, ha portato performer e leader di partito in un vagone della metro romana per potersi rendere conto dei disagi subiti all’ordine del giorno dai poveri cittadini della capitale. Così ha prima invitato la leader di Fratelli d’Italia apparendo al suo cospetto in uno dei suoi spostamenti, poi l’ha intercettata sulla linea B della metropolitana, destando la curiosità dei passeggeri che hanno in gran parte sfoderato i cellulari per riprendere Metroman mentre canta coinvolgendo la Meloni che si prestata auto-ironicamente al gioco, non senza qualche preoccupazione. Alla fine, però, nessun timore: il brano L’Italiano, “rivisitato e corretto” viene eseguito, fra le risate della stessa esponente politica pronta a improvvisare il ritornello che è anche il leitmotiv di tutte le sue campagne che hanno come coordinate di riferimento l’ascissa della difesa e l’ordinata della valorizzazione del made in Italy… Del resto, come recita uno degli slogan di Fratelli d’Italia per il prossimo appuntamento elettorale europeo del 26 maggio: #VotaItaliano, vota chi difende l’Italia.