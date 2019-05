Giorgia Meloni a Napoli: «FdI è pronto a governare per dare un futuro all’Italia»

«Votate Fratelli d’Italia perché Fratelli d’Italia è pronto a governare. Siamo fondamenti, ìnsieme con i conservatori europei, per una nuova maggioranza in Europa e siamo gli unici, in italia, che possono permettere la nascita di un nuovo governo». Richiama con forzo una svolta nel nostro Paese e in Europa, Giorgia Meloni, parlando di fronte a una piazza festosa e stracolma, in chiusura della manifestazioe di FdI a Napoli che ha visto la partecipazione di oltre trentamila persone.

In Europa un’altra maggioranza è possibile

Ha toccato molti temi la leader di FdI nel suo discorso, a partire naturalmente dall’Europa. “L’obiettivo di Fratelli d’Italia è quello di costruire in Europa un’alleanza che vada dai popolari ai populisti”. Secondo Meloni “l’altra maggioranza possibile” va “dall’attuale Partito popolare europeo, che secondo me dovrà spostarsi più a destra, passando per la famiglia di Fratelli d’Italia, che è quella dei conservatori e dei sovranisti, fino alla realtà che abbiamo visto ieri sul palco di Milano dei populisti di Salvini e Le Pen”

Mai un governo Draghi

La leader di FdI ha lanciato anche diverse frecciate a Forza Italia. “Votare per Tajani e FI significa votare per la Merkel e per Juncker. Ho sentito Berlusconi invocare un governo Draghi. Fratelli d’Italia non ci sta, Di tutto abbiamo bisogno che di un altro governo asservito alle banche”,

«Sea Watch: se la Germania non la riconosce, è nave pirata»

Dure poi le parole della Meloni sugli sbarchi,”Se la Germania non riconosce la Sea Watch, allora la Sea Watch è una nave pirata. In tal caso, si fa sbarcare l’equipaggio e la nave si affonda”. “Sono norme di diritto internazionale”, ha aggiunto Meloni chiedendo:

“Perché se la Sea Watch è una nave tedesca, raccoglie immigrati

clandestini nel Mediterraneo e pretende di portarli in Italia? Le

norme di Dublino dicono che lo Stato responsabile è quello in cui

avviene il passaggio illegale, se la nave è tedesca è la Germania che

li deve giudicare, valutare e se ne deve occupare, se pretende di

portarli in Italia allora ho un problema con la Germania, a meno che

la Germania non mi dica che non riconosce quella bandiera”.

«L a prima casa non si tocca»

“Occorre andare in Europa – dice ancora il presidente di FdI – a ribadire che la prima casa è sacra e non si può pignorare. L’ Ue dice che diamo poche case ai rom .Le case popolari noi le vogliamo dare ai disabili: i rom vadano a lavorare e paghino l’affitto”.

L’emergenza demografica

Forte è inoltre il richiamo sull’emergenza nascite, “Il problemma demografico è la grande minaccia dell’Europa, rischiamo di scomparire in poche generazioni. Questo governo non fa nulla per le famiglie: tutte le nostre proposte sono state respinte. Dall’altra parte parte c’è l’alto tasso di natalità degli islamici, Erdogan l’ha capito e invita la sua gente a fare figli e invita anche a non votare per parftiti di destra, come il nostro, che vogliono difendere le radici cristiane della nostra civiltà”.

Difendere l’identità

“I sacerdoti del pensiero unico ci vogliono togliere tutto: la nostra idnetità nazionale, familiare, di genere. Ce la vogliono togliere perché, quando non avremo più identità, non sapremo difendere i nostri diritti e saremo una massa indistinta di consumatori, Rcordatevi chi siete quande andate votare, ricordate che cosa vi definisce”

«Al Sud non serve la paghetta di Di Maio»

Forte anche l’accento sui temi economici, “L’Italia continua a crescere meno in Europa. Siamo stufi di vedere il nostro paese in coda a tutto. Noi abbiamo una visione di politica economica diverrsa, nuova e coiraggiosa, Abbiamo provato a dire a Di Maio che la povertà non si sconfigge per decreto. l’unico modo è creare lavoro: abbattere la burocrazia mettere le imprese in grado di assumere. Se volete aiutare le imprese, dovete abbassare le tasse. Il Sud non chiede la paghetta di Di Maio , chiede lo sviluppo. Qui servono le infrastrutture di cittadinanza. Bisogna pensare in grande: le spese per investimento vanno scorporate dal rapporto defici-pil”

«Contro la camorra serve l’esercito»

Dopo un commosso richiamo al caso della piccola Noemi, la Meloni ha pronunciato parole durissime sulla camorra. La camorra fa schifo. Lo Stato le deve dichciararle guerra una volta per tutte. Non basta la polizia serve l’esercito. Vogliamo sconfiggere le nostre mafie,e ma anche quelle straniere, le stese di cui la sinistra non vuol sentir parlare, Castel Volturno è la capitale della mafia nigeriana”.

«Fuori dal pantano M5S »

Infine un messaggio a Salvini, “Matteo salvati. Salviamo l’italia dal pantano dei 5 stelle. Siamo fondamentali, noi di FdI, per costruire una nuova maggioranza in Europa e siamo gli unici per un nuovo governo in italia. Noi abbiamo mille idee ma una sola parola. Vogliamo riportare in italia ricchezza, felicità sicurezza e orgoglio”,