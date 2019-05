Ghera (FdI): “La nostra battaglia in Europa è anche per salvare Roma da chi non la ama”

“L’Italia sfida l’Europa, andremo all’Europarlamento per cambiare tutto. No all’immigrazione illegale, proposta del blocco navale al largo della Libia, vantaggi per le imprese e shock fiscale con taglio delle tasse e della burocrazia, tutela del lavoro per creare occupazione,controllo del made in Italy dalla concorrenza sleale, difesa della nostra cultura e identità, piano demografico per una rinascita europea”. Così Fabrizio Ghera, capogruppo alla Regione Lazio e candidato alle elezioni europee nel collegio Italia-Centro, al Salone delle Fontane all’Eur durante il suo intervento all’evento “Salva Roma da chi non la ama”, manifestazione che stamane ha aperto la campagna elettorale di Fdi per il Parlamento Europeo. “Salva Roma da chi non la ama“, è anche questo il messaggio di Fratelli d’Italia per una Capitale che lancia la sfida all’Europa. “La Lega Nord e il M5S tagliano fondi a Roma, non conferiscono poteri speciali e risorse economiche come invece accade per Parigi, Londra e Berlino. Con Fdi in Europa per sostenere Roma e riconoscerle lo status di Capitale d’Italia”, ha concluso Fabrizio Ghera.