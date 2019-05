Gf sempre più volgare. Barbara D’Urso esulta su Fb e viene ricoperta di insulti

Sempre euforica, sempre sopra le righe Barbara d’Urso, che puntuale come un cronometro svizzero dal suo profilo Fb dà i numeri dello share riportato dalla serata. Esulta: «E anche ieri sera un risultato stellare per il Grande Fratello 16!! Oltre il 18% di media con picchi del 31% di share e di 4 milioni e 200 mila spettatori!!! Contro il gigante Montalbano!! Vi amoooooooo!!!».

Lei esulta ma è in grande imbarazzo

C’è poco da esultare. A non amarla sono i suoi stessi telespettatori che stigmatizzano una deriva di volgarità nel GF non più tollerabile. Il primo commento su Fb è impietoso da parte di u’utente: «Barbara D’Urso ieri il Grande Fratello è stato uno schifo totale Secondo me è tutto pilotato perché è impossibile che è uscita Mila e non avete fatto uscire nessun altro bloccando il televoto. La De Andrè merita la squalifica immediata e la tieni la dentro solo perché la tua pupilla , 2 anni fa Clemente Russo è stato squalificato, 2 pesi 2 misure 😡😡😡😡Vergognati tu e tutta la redazione Grande Fratello Io mi auguro che Mila quereli te tutta la redazione compresa la De Andrè». Furiosa. E’ tutto vero lo sfogo. Il Gf è inguardabile.

Barbara D’Urso sepolta dalle critiche

C’è chi ricorda alla D’Urso di essere precisa, di darli bene, i numeri: «Montalbano ha fatto il 23,50 di share. Ed era una replica. Tu, il 18%, giusto per essere chiari». gli utenti insistono sulla volgarità: «Al posto tuo leggendo tutti questi commenti negativi su di te mi farei delle domande ma poiché sei una donnetta squallida come la tua protetta esulti per gli ascolti senza riflettere sul contenuto dei commenti».

Insulti intollerabili

Nel mirino delle critiche, principalmente, c’è Francesca De André per la quale unanimemente il pubblico chiede la squalifica. Ma a precipitare con lei nel vortice della polemica c’è proprio lei, la D’Urso, presadi mira per il suo silenzio su quella “maleducazione”, a detta tutti, che non può e non deve essere tutelata. Non ci sono scusanti alle pesantissime parole rivolte a Mila Suarez e pronunciate da Francesca De André all’interno della casa del Grande Fratello. Dal razzismo che ha trovato sfogo in appellativi come “scimmia“, ai ripetuto e volgarissimi insulti come “mongoloide” – urtando anche la sensibilità altrui – o come “pazza di mer**a“. No, il pubblico non perdona questa deriva.