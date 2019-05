Feltri contro il pensiero unico: non si può dire negro, né zingaro, né che l’aborto è un orrore…

Un lungo elenco di pensieri e parole proibite in nome del politicamente corretto è quello stilato da Vittorio Feltri, che denuncia a modo suo il bavaglio che incombe su chi non è allineato al pensiero unico.

“Non si può dire negro al negro – scrive – Non si può dire che l’ integrazione con gli islamici è impossibile. Non si può dire che i terroristi islamici sono bastardi. Non si può dire che l’ accoglienza va limitata o evitata. Non si può dire che gli extracomunitari pisciano nelle aiuole e deturpano le città”. Ci sono parole che ormai sono considerate un insulto, e ci sono pensieri “scorretti” che non possono più essere espressi, tra questi Feltri cita anche la critica all’Islam: guai a parlare di scontro di civiltà, guai a dire che nel Corano c’è un’ispirazione alla violenza. Ci sono opinioni indicibili e impronunciabili, come quella secondo cui i bambini hanno bisogno di una madre e di un padre. O, buttandola in politica, non si può dire che il comunismo era una schifezza e il fascismo ha realizzato cose buone. E così Feltri conclude il suo elenco di concetti messi all’indice: “Non si può dire che i partigiani hanno infoibato tanti italiani. Non si può dire che a guerra finita i bolscevichi hanno continuato a uccidere. Non si può dire che gli abitanti della penisola hanno votato per anni la Dc per paura dei comunisti. Non si può dire che i terroristi rossi erano più numerosi e pericolosi di quelli neri”.