Fazio accetta la retrocessione su Raidue pur di tenersi stretto lo stipendio milionario

Fabio Fazio non va a Mediaset e accetta la retrocessione su Raidue pur di non lasciare il contratto milionario. L’annuncio, dato ieri, di un suo possibile passaggio alle reti berlusconiane era fake news. Dunque non esiste alcuna trattativa tra il conduttore di Che tempo che fa e i vertici di Cologno per un possibile show in autunno in Mediaset. Certo è che da tempo i rapporti tra Fazio e i vertici Rai sono tesissimi, ne è dimostrazione la polemica sul taglio delle ultime tre puntate di Che fuori tempo che fa del lunedì notte. Ora il presentatore è legato alla tv di Stato ancora per due anni. E – secondo indiscrezioni – si sarebbe trovato il compromesso del trasloco su Raidue nella prossima stagione. Ma resta il nodo del compenso che sta trattando direttamente l’ad Fabrizio Salini. Difficile che Fazio sia disposto a limare molto del suo cachet: più facilmente offrirà di realizzare altri show oltre a Che tempo che fa per pareggiare i costi.