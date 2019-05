Evacuata la Torre Eiffel: un uomo sta scalando l’edificio

La Torre Eiffel, monumento simbolo di Parigi e della Francia, è stata evacuata dalle forze dell’ordine. La chiusura è stata disposta dopo che un uomo è stato avvistato sulla struttura, intento a una scalata in solitaria. Alcuni mezzi dei pompieri e forze di sicurezza hanno circondato la zona e allontanato i curiosi. Ancora non è chiaro se l’azione sia il gesto di un folle o solo un atto dimostrativo. «È la procedura abituale – ha spiegato un portavoce della società che gestisce la Torre Eiffel – in questi casi siamo costretti ad allontanare tutti». Non è dato sapere quante persone erano sulla Torre al momento dell’arrivo dell’uomo.