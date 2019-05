Europee: “Stella d’Italia” e “Riva destra” in campo per sostenere Fratelli d’Italia

«Abbiamo siglato un impegno comune per sostenere le liste di Fratelli d’Italia alle imminenti elezioni europee, recependo positivamente e concretamente il messaggio di apertura ai movimenti lanciato dalla sua leader Giorgia Meloni». È quando dichiarano in una nota comune Andrea Marrone, presidente del movimento “Stella d’Italia” e per Riva Destra, Alfio Bosco, portavoce nazionale. «I nostri movimenti – continua la nota – hanno nel proprio dna, valori, ideali e obiettivi comuni: il dialogo è stato la conseguenza di ciò e di un impegno per pura passione civile e amor di Patria. Insieme intendiamo, dopo le elezioni europee, dare il nostro contributo per allargare quel fronte sovranista e conservatore, con in quale abbiamo molti punti di convergenza. Nel movimentismo -conclude la nota – si respira da sempre aria di sana politica, di militanza senza interesse, di competenza e passione. È un patrimonio utile, soprattutto per ricostruire il rapporto tra cittadini e politica».

Fabio Sabbatani Schiuma, responsabile nazionale di Fratelli d’Italia per i rapporti con l’associazionismo politico, dichiara: «Giorgia Meloni è sempre più punto di riferimento che unisce. È infatti un’ottima notizia l’accordo siglato tra “Stella d’Italia” e “Riva Destra”, con il quale i due movimenti indipendenti annunciano e garantiscono pieno sostegno alle liste di Fratelli d’Italia alle prossime elezioni europee. Questo accordo – conclude Schiuma – che dimostra coraggio e voglia di costruire insieme, è il risultato dell’impegno personale di Giorgia Meloni nel rendere FdI un partito sempre più inclusivo».