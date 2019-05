Da FdI apprezzamenti per il Secolo, che batte il Blog dei 5 Stelle

«Complimenti al direttore del Secolo d’Italia Francesco Storace e a tutti i giornalisti della testata per i numeri da capogiro registrati durante la maratona elettorale per le europee. La dimostrazione di come gli italiani sappiano riconoscere e premiare serietà e preparazione professionale a discapito di certa disinformazione strillata e basata spesso sulle fake news. Ogni riferimento al Blog delle Stelle è puramente voluto». Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.

Ciriani: “Un giornale sempre più di qualità”

«La Destra – commenta il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Luca Ciriani – si conferma vincente non soltanto nelle urne ma anche nell’informazione politica sul web. Infatti, come Fratelli d’Italia aumenta i propri consensi, unico partito a crescere in queste elezioni europee insieme alla Lega, sul piano dei giornali online il Secolo d’Italia si rafforza accrescendo i propri lettori e superando addirittura il tanto strombazzato blog dei Cinquestelle. Il merito va all’instancabile lavoro del suo direttore Storace, della dirigenza e di una redazione composta da validi professionisti che stanno realizzando un giornale sempre più di qualità. A loro tutti – prosegue la nota di Ciriani – va il ringraziamento per quanto stanno facendo, soprattutto alla luce dei difficili momenti vissuti. In un’epoca in cui si smarriscono le identità e le proprie radici il Secolo d’Italia rimane un saldo punto di riferimento per la Destra italiana, e consolidando al contempo il proprio ruolo nell’informazione online. FdI e Secolo d’Italia – conclude Ciriani – marciano di pari passo, espressione di un mondo che con decisione e orgoglio si mette in movimento»

Cirielli: “Il Secolo un punto di riferimento”

Complimenti a Francesco Storace arrivano anche da Edmondo Cirielli. Per il deputato di FdI, «i dati confermano la qualità del prodotto editoriale: lunedì 27 maggio oltre 380 mila lettori hanno seguito i commenti politici del giornale della Destra, leggendo più di 600 mila articoli in un solo giorno». «Similarweb, la fonte che compara i siti nel mondo, che sono milioni – aggiunge il depuato questore della Camera – colloca il Secolo nalla posizione 4.100 tra i giornali web del pianeta. Il blog 5 stelle è settecento posizioni sotto. In Italia, la classifica è sui siti e non solo sui giornali e il sito grillino è 350 posizioni più giù». «Con Storace alla direzione – conclude Cirielli –il Secolo ritorna a essere la voce della comunità della destra ma soprattutto punto di riferimento dell’informazione politica in Italia. Bravo Francesco. Continua così».