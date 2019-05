Cari lettori, siete la nostra gioia. Ve lo diciamo per ringraziarvi, assieme abbiamo superato lo strombazzatissimo blog dei Cinquestelle.

Insieme, stiamo accompagnando la rinascita della destra italiana. Nella nostra redazione convivono più anime, ma non sarà certo un caso se il partito che detiene quella fiamma per volontà della fondazione An – ovvero Fratelli d’Italia – moltiplica elettori come noi aumentiamo lettori.

Sulla rete si cercava una testata di informazione e denuncia da destra e c’è ancora questo nostro Secolo d’Italia. A far vivere questa storia editoriale è la vostra curiosità per quello che scriviamo ogni giorno.

Numeri senza precedenti

Ecco che cosa sta succedendo. La maratona elettorale del Secolo d’Italia ha avuto un pubblico senza precedenti nella storia del giornale. Lunedì 27 Maggio oltre 380 mila lettori hanno seguito i commenti politici del giornale della Destra, leggendo più di 600 mila articoli in un solo giorno. I numeri di Maggio fanno del Secolo il giornale politico digitale più letto in Italia.

Di più. Similarweb, la fonte che compara i siti nel mondo – che sono milioni – ci porta nella posizione 4.100 tra i giornali web del pianeta. Il blog 5 stelle è settecento posizioni più sotto. In Italia, la classifica è sui siti e non solo sui giornali e il sito grillino è 350 posizioni più giù. Potremmo dire che non c’è paragone (con maiuscola o minuscola…).

Ancora meglio. Giustamente si è parlato dell’innegabile successo elettorale di Fratelli d’Italia alle europee, l’unica forza politica non fagocitata dal successo di Salvini e che anzi è aumentata di ben trecentomila voti in un solo anno.

La sera del 5 marzo 2018 – il giorno dopo le politiche – il nostro giornale totalizzò 61mila utenti e 133mila pagine visualizzate. Un numero già ragguardevole. L’aumento al 27 maggio di quest’anno, come abbiamo visto prima, è di 266mila utenti in più e 467mila pagine visualizzate in aumento.

Politica e cultura insieme

Destra politica e destra culturale marciano di pari passo, è un mondo che si mette in movimento con decisione. I numeri di questi giorni (che ovviamente fletteranno passata l’attenzione per le elezioni) sono importanti anche riguardo ad altri siti politici, non solo quello dei Cinquestelle. Posizione 1.151 nella classifica di tutti i siti italiani per noi, posizione 17mila per quello della Lega. Tra le testate online di tutto il mondo, 4.100 per noi in classifica, 13mila per democratica, il giornale del Pd.

Non c’è che dire. Grazie all’entusiasmo e all’incoraggiamento di ciascuno di voi, anche questa testata fa la sua parte nella crescita del nostro mondo. Vi sentiamo al nostro fianco, lo testimoniano le migliaia di condivisioni. A noi arrivate ogni giorno da molte fonti social, da ogni angolo della rete. A volte sembra che stiate aspettando le nostre notizie ed è il motivo per cui vi ringraziamo.

Con moltissimi fra voi neppure ci conosciamo, ma siamo amici e ci vogliamo bene. È una testata comunità, che identifica un’appartenenza di area ancora più che di partito. È molto bello ritrovarvi sulla piazza di Internet ogni mattina. Per il caffè che non deve mancare mai.