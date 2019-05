Caso Siri, resta alta la tensione M5S-Lega. Di Maio: «Oggi ultimo giorno…»

Caso Siri,resta alta la tensione M5s.Lega Alla vigilia di un decisivo Consiglio dei ministri , Luigi Di Maio torna a chiedere un passo indietro al sottosegretario alle Infrastrutture indagato per corruzione e finito nelle polemiche anche per un’operazione immobiliare poco chiara a Bresso, su cui indaga la procura milanese. Di Maio va all’attacco su Facebook: “Non capirò mai perché la Lega in queste settimane abbia continuato a difendere Siri invece di fargli fare un passo indietro. Oggi è l’ultimo giorno utile perché Salvini comprenda l’importanza di questa vicenda. Mi auguro faccia la cosa giusta”.