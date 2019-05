Carfagna: «La maggioranza gialloverde condanna l’Italia al sottosviluppo»

«La relazione del governatore di Bankitalia, così come le ultime preoccupanti stime al ribasso dell’Istat sul Pil, mostrano una realtà che il governo nasconde o fa finta di non vedere: l’Italia si sta fermando e la gestione improvvida della maggioranza gialloverde ci sta condannando alla distruzione e del nostro tessuto produttivo e al rischio di sottosviluppo per le aree più arretrate del Paese». Ad affermarlo è Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia. «È inutile che il rinominato capo M5S Luigi Di Maio continui a spacciare per positivi i dati sulla disoccupazione, se sono sempre meno gli italiani che cercano lavoro o se i nostri talenti migliori scelgono la via dell’estero. Dopo mesi di rissa permanente tra Lega e M5S, è tempo che l’Italia abbia un governo che la riporti a crescere, che metta mano all’emergenza fiscale, che crei lavoro e che contrasti la deindustrializzazione di intere regioni. Conte e questa maggioranza non sono evidentemente più in grado», conclude Carfagna.