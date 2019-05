Cannabis, Conte stoppa Salvini: «Non è un tema all’ordine del giorno»

Tanto tuonò che piovve. Si è detto in questi giorni che, quello della cannabis light, sarebbe divenato un altro fronte di scontro tra Lega e M5S e ciò è puntualmente avvenuto oggi, con una dichiarazione del premier Giuseppe Conte che suona come una vera e propria sfida nei confronti di Matteo Salvini: «Io ho un’agenda molto fitta. Non mi stravolgete l’agenda: questo rema della cannabis non è all’ordine del giorno».

Ma la Lega insiste: «Chiuderemo i cannabis shop»

«Chiuderemo tutti i negozi do cannabis», aveva annunciato ieri il vicepremier leghista. E l’operazione chiusura era partita già oggi nelle Marche, con due negozi chiusi a Civitanova e Macerata. Ora lo stop di Cinte rimette tutto in discussione. Ma il Carroccio insiste egualmente. «La Lega – dichiara Stefano Locatelli, responsabile nazionale enti locali- non appoggerà mai la liberalizzazione delle droghe, leggere o meno, ed è per questo che, a differenza del Pd e del M5S, ci batteremo per chiudere uno ad uno i negozi in Italia che le vendono. Quella del ministro Salvini è l’unica scelta sensata per la tutela e la salute dei nostri ragazzi. Il consumo delle sostanze stupefacenti va bloccato ed inizieremo a farlo proprio abbassando le saracinesche di questi ‘cannabis shop».