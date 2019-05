Arrestato il pirata che investì una donna incinta sulle strisce. E’ un marocchino

Un uomo di 28 anni di origine marocchina, Samir Ouelmess, arrestato questa mattina, ha confessato di avere investito lo scorso giovedì a Orbassano (To) Elene Tugui, diciannovenne romena che era incinta di otto mesi. L’investitore era poi scappato dalla scena dell’incidente senza prestare soccorso alla ragazza. Ora è accusato di lesioni personali gravissime e omissione di soccorso. Dopo l’incidente, era fuggito e aveva nascosto l’auto, una Fiat Stilo, in un garage. I poliziotti sono riusciti a individuarlo analizzando alcuni frammenti di carrozzeria che si erano staccati. La vittima, travolta mentre attraversava regolarmente sulle strisce pedonali, era stata ricoverata d’urgenza al Cto e la sua bambina era nata con un cesareo d’urgenza ma versa ancora in condizioni critiche.